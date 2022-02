Cessione Sampdoria, aiuto dal Genoa? C’è la smentita

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’ambito della cessione della Sampdoria potrebbe esserci anche l’aiuto del Genoa, ma c’è la smentita

Andres Blazquez, manager di 777 partners, avrebbe teso una mano ad Antonio Romei, in occasione dell’ultimo consiglio di Lega Serie A. L’intento del numero uno del Genoa sarebbe stato quello di presentare al dirigente della Sampdoria un potenziale acquirente per il club doriano. Immediata la smentita.

SMENTITA DI ROMEI – «Non è vero e in ogni caso tutti sanno che è Gianluca Vidal in qualità di trustee a essere titolato a occuparsi della cessione. Quindi nessuno verrebbe a parlarne con me», le parole di Romei a Il Secolo XIX. Non sarebbe stata la prima volta. Due anni fa Enrico Preziosi aveva presentato un’offerta vincolante di 28.5 milioni di euro per rilevare i crediti che la finanziaria svedese Hoist vantava nei confronti di Eleven Finance, società immobiliare di Massimo Ferrero.

