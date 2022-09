Cessione Sampdoria, Di Silvio: «Lo sceicco esiste, stiamo accelerando il più possibile»

Francesco Di Silvio, parla da Cuba riguardo alla situazione dei documenti dello sceicco per l’acquisto della Sampdoria

SCEICCO – «Vidal non ci ha dato alcun ultimatum, stiamo accelerando il più possibile. Qualcuno mette in dubbio lo sceicco. Ma lo sceicco esiste. La proposta esiste. Come mai la famiglia reale non ha smentito? Eppure hanno un ufficio stampa che guarda tutto. Tutta la famiglia reale ha approvato l’operazione».

GARANZIE – «Visto che è un paese estero ci sono dei passaggi da rispettare secondo le regole del tribunale. Noi abbiamo offerto 40 milioni per andare avanti con i creditori che sono i veri proprietari della Sampdoria (in realtà il proprietario legale della Sampdoria è Vidal, la Sampdoria non è a disposizione dei creditori di Eleven Finance e Farvem, perché non è un bene direttamente collegato a quel ramo d’azienda. Fa solo finanza esterna tramite il Trust Rosan all’interno dei concordati ndr). Vogliono prove? La banca certificherà, è una procedura del tribunale».

