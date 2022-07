Cessione Sampdoria, un gruppo arabo pronto all’offerta: le ultime

Cessione Sampdoria, gli arabi sarebbero pronti a fare la loro offerta per rilevare la società ma non ci sarebbe Vialli

La Sampdoria è alle prese con la cessione della società. Al momento non ci sarebbero soltanto Cerberus e Redstone Capital, ma anche un fondo arabo.

Secondo l’indiscrezione lanciata da La Repubblica, infatti, un gruppo riconducibile a Fawaz Abdulaziz Alhokair Group. Si tratterebbe di una realtà con risorse molto importanti, con possibili progetti anche in città. Nella partita non è coinvolto Gianluca Vialli, impegnato in una battaglia molto più importante.