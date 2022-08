Cessione Sampdoria, nuovo gruppo interessato con Mincione al comando: le ultime

Per quanto riguarda la cessione della Sampdoria, sarebbe spuntato un nuovo gruppo interessato. A capitanarlo Mincione del WRM Group

Salgano a quattro i soggetti interessati all’acquisto della Sampdoria all’interno alla data room, aperta da Gianluca Vidal per permettere di visionare tutta la documentazione relativa ai conti e ai contratti del club blucerchiato. Il duo Cerberus/Redstone, molto avanti nella trattativa, altri due soggetti di cui si conosce molto poco, e Raffaele Mincione con il suo WRM.

Come spiega Il Secolo XIX, Mincione non è un nome nuovo a Genova. Era entrato dentro alla battaglia per il controllo di Carige. Il Wrm Group, fondato nel 2009, è specializzato in Private Equity, Real Estate e Special Situations. E come Cerberus si occupa di crediti deteriorati e società in crisi per rilanciarle. Non è quindi da escludere che sia interessato anche agli immobili del gruppo Ferrero.

