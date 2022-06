Cessione Sampdoria, spunta il nome del nuovo d.s.: l’indiscrezione

I piani alti della Sampdoria lavorano alla cessione del club e ci sarebbe già in mente il nome del nuovo direttore sportivo

«L’auspicio è di identificare un soggetto prima della fine della campagna acquisti. Molto spesso parliamo di consorzi, i soggetti maggiormente accreditati sono americani», con queste parole, l’amministratore delegato di Banca Lazard Italia ha fatto il punto sulla cessione della Sampdoria. Le voci si susseguono con insistenza e la nuova deadline è stata fissata al primo settembre, alla chiusura del calciomercato.

A quanto riporta La Repubblica, da Roma si stanno infittendo le voci su chi sarà il prossimo direttore sportivo della Sampdoria. Queste voci, per il momento prive di conferme, vedrebbero Gianluca Petrachi in pole position per il ruolo che oggi è di Daniele Faggiano.

