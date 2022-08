Cessione Sampdoria, una panoramica sui conti: ecco il vero debito

Cessione Sampdoria: panoramica dettagliata sui reali debiti della società blucerchiata. Tutti i dettagli sui liguri

Il Sole 24 Ore ha fatto un’analisi in merito ai conti della Sampdoria, che continua la ricerca di compratori per una possibile cessione delle quote di maggioranza.

IL COMMENTO – «I debiti, che rientrano nella valutazione complessiva indicata dai possibili compratori, sono 71,5 milioni di euro verso le banche, 34,1 milioni verso altre società, 23,8 milioni di origine tributaria, 23,9 milioni verso società di finanziamento e infine 21,5 milioni nei confronti di fornitori. Si tratta di un debito a medio-lungo termine attorno ai 110-120 milioni di euro, ma che dall’altro lato ha all’attivo 35-40 milioni di immobili, il valore del marchio e un valore della rosa che è lievitato».