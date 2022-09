Cessione Sampdoria, Vidal convinto da Di Silvio: attesa l’offerta dal Qatar

Nell’ambito della cessione della Sampdoria, Vidal sarebbe stato accontentato da Di Silvio e ora attende l’offerta dal Qatar

Franco Di Silvio avrebbe trovato il modo di produrre il “proof of funds” richiesto da Gianluca Vidal per certificare l’effettiva disponibilità dei soldi e la loro provenienza. Al trustee sarebbe stato fornito il contatto con un direttore generale della Banca Centrale del Qatar che sarebbe in possesso quel documento.

Si attende quindi la verifica della documentazione da parte di Vidal e tutti i controlli relativi all’anti-riciclaggio previsti in transazioni di questo calibro. L’intenzione di Di Silvio-Bonetti sarebbe quella di non entrare in data room a verificare i conti, ma formulare direttamente un’offerta vincolante per l’acquisto della Sampdoria.

