Champions: Final Eight a Lisona, l’Europa League sarà in Germania

Champions, deciso il luogo delle Final Eight che sarà Lisbona, per l’Europa League è stata invece scelta la Germania

Portogallo per la Champions League e Germania per l’Europa. Come riportato da Sky Sport la Uefa avrebbe così deciso per il proseguo delle competizioni.

Le Final Eight di Champions si giocheranno a Lisbona, dopo aver concluso gli ottavi, invariate quindi le sedi delle partite di ritorno di Juventus e Napoli. L’Europa League avrà la stessa formula ma in Germania. La Supercoppa Europea sarà disputata a Budapest.