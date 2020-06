Champions League, a Lisbona risalgono i contagi: possibile cambio città?

Champions League, Lisbona mette in allarme la Uefa per lo scoppio di un focolaio proprio nella Capitale portoghese

La Uefa ha cambiato i suoi programmi in conseguenza del coronavirus. Per questo le competizioni si svolgeranno con la formula delle Final Eight e le città scelte sono Lisbona per la Champions e la Germania per l’Europa League.

Tuttavia lo scoppio di un focolaio proprio nella Capitale ha fatto alzare l’attenzione della Uefa che adesso, come riporta Sport Mediaset, potrebbe anche pensare di cambiare città per le competizioni.