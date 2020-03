Champions League ad agosto, domani la proposta alle Federazioni. Il nuovo calendario impatterà anche sulla prossima stagione

Un nuovo calendario che sicuramente impatterà sulla prossima stagione. L’UEFA non si arrende e nella giornata di domani Ceferin presenterà alle varie Federazioni il nuovo piano: il calendario, con le nuove partite, influenzerà anche i campionati 2020-2021.

Come riportato da Tuttosport domani verrà reso noto alle varie Federazioni il nuovo piano per poter proseguire l’attuale stagione sospesa per l’emergenza coronavirus. Le prossime settimane, dunque, saranno decisiva.