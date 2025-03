Champions League, le prime pagine spagnole per il derby di Madrid: i colchoneros si affida ai tifosi per la rimonta, dubbi Mbappé per le Merengues

Champions League, questa sera la sfida Atletico Real Madrid: i colchoneros si affidano al fattore campo e alla garra del Cholo; il Real con il dubbio Mbappé

Questa sera al Wanda Metropolitano Atletico e Real Madrid si giocano il passaggio ai quarti di Champions League: gli occhi del mondo sul derby madrileno dopo lo spettacolo dell’andata, che ha visto trionfare le Merengues per 2-1: un vantaggio minimo che tiene accese le speranze dei Colchoneros.

Simeone si affida al fattore campo e al calore dei tifosi per cercare l’impresa. La squadra di Ancelotti invece si fa forte della sua esperienza e alla ‘mistica‘ dei blancos quando sente le note della Champions League. Per il tecnico italiano un solo dubbio di formazione: Mbappé non è al 100% della condizione, la decisione se schierarlo titolare o lasciarlo in panchina sarà presa solo a pochi minuti dal calcio d’inizio.