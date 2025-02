Champions League, il Bayern rischia: il gol di Davies al 94′ manda i bavaresi agli ottavi. Celtic eliminato

Champions League, i bavaresi approdano agli ottavi grazie al gol nel finale di Alfhonso Davies che timbra l’1 a 1 finale. Ottima prova del Celtic.

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany approda agli ottavi di Champions League ed elimina il Celtic di Rogers dopo l’1 a 1 della gara di ritorno dei play-off all’Allianz Arena: in rete Kuhn per gli scozzesi ed Alphonso Davies al 94′ per i bavaresi.

Il gol del Celtic è nato da un’indecisione difensiva dell’ex Napoli Kim che regala palla a Kuhn che con un piazzato mancino segna il gol dell’1-0 del Celtic al 63’. I bavaresi sfiorano più volte il gol con Goretzka, Sané e Kimmich. A decidere il match è Alphonso Davies, che su respinta corta di Schmeichel ribatte in porta l’1-1 in pieno recupero. Il bilancio finale dice 3-2 per i bavaresi, risultato che condanna gli scozzesi all’eliminzione.