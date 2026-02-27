Champions League, perché nessuna italiana vince più dal 2010? C’è un preoccupante record negativo che si sta per raggiungere: l’analisi

Champions League, perché nessuna italiana vince più dal 2010? Si avvicina un preoccupante record negativo: l’analisi della Gazzetta dello Sport

Come evidenziato in un’attenta analisi pubblicata sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il calcio italiano vive una profonda crisi di risultati nella massima competizione europea. Dal 1969 al 1985 trascorsero 16 anni senza trionfi, ma dall’impresa dell’Inter nel 2010 allo zero degli ultimi 15 anni il triste record sta per essere clamorosamente eguagliato. Pensare a una vittoria nella finale del 30 maggio 2026 a Budapest appare oggi un’utopia per l’intero nostro movimento.

Nei recenti 15 anni, la Spagna ha vinto 8 coppe, l’Inghilterra 4, la Germania 2 e la Francia 1. L’Italia resta a quota 0, digiuno condiviso col Portogallo, ultimo torneo fuori dalla top 5 a vincere nel 2004. La prossima edizione vedrà 48 squadre, ma dominano le stesse nazioni. Il divario è economico: la Premier League vanta oltre 7 miliardi di fatturato, Liga e Bundesliga superano i 3,5 miliardi, la Serie A si ferma a 3 miliardi. Ciò permette all’Inghilterra di piazzare 6 formazioni su 16 agli ottavi, traguardo agevolato da grandi investimenti strutturali.

Oltre ai bilanci economici, il quotidiano sportivo sottolinea una netta differenza di atteggiamento e preparazione atletica. All’estero le formazioni corrono il doppio e mantengono un approccio offensivo, mentre l’Italia ha spesso interpretato le gare al risparmio agonistico. Negli ultimi 15 anni i club italiani hanno perso 4 finali, incrociando corazzate insuperabili, e ben 2 semifinali nel 2018 e nel 2023.

Nonostante l’eliminazione della Juventus, uscita tra gli applausi contro il Galatasaray per mere circostanze sfavorevoli, la vera speranza è l’Atalanta. La compagine guidata da Palladino ha esibito corsa e una mentalità offensiva degna dei migliori tornei internazionali, dalla finale di Europa League del 2024 al percorso attuale. Le favorite per la vittoria finale restano Arsenal e Bayern Monaco, avversarie dell’Atalanta nel prossimo turno. In seconda fila si posizionano Real Madrid, Barcellona, Psg e Manchester City.