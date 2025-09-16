Champions League, i convocati di Juric in vista della sfida PSG Atalanta. Il punto - Calcio News 24

Champions League, PSG-Atalanta: i convocati di Jurić per l’esordio europeo

L’Atalanta è pronta a fare il suo debutto nella UEFA Champions League 2025/26. La squadra bergamasca affronterà il Paris Saint-Germain nella prima giornata della League Phase, in programma mercoledì 17 settembre alle ore 21:00, nella suggestiva cornice del Parco dei Principi di Parigi.

Per la sfida contro i campioni di Francia, il tecnico Ivan Jurić ha diramato l’elenco dei 23 calciatori convocati, confermando gran parte del gruppo che ha ben figurato in avvio di stagione. Tra i presenti figurano sia i titolari più esperti, sia alcuni giovani promettenti del vivaio nerazzurro.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri : Marco Carnesecchi (29), Marco Sportiello (57), Francesco Rossi (31)

: Marco (29), Marco (57), Francesco (31) Difensori : Raoul Bellanova (16), Lorenzo Bernasconi (47), Berat Djimsiti (19), Isak Hien (4), Odilon Kossounou (3), Giorgio Scalvini (42), Davide Zappacosta (77)

: Raoul (16), Lorenzo (47), Berat (19), Isak (4), Odilon (3), Giorgio (42), Davide (77) Centrocampisti : Marten de Roon (15), Mario Pašalić (8), Lazar Samardžić (10), Yunus Musah (6), Nicola Zalewski (59), Marco Brescianini (44), Henry Camara (41), Relja Obrić (40)

: Marten (15), Mario (8), Lazar (10), Yunus (6), Nicola (59), Marco (44), Henry (41), Relja (40) Attaccanti: Charles De Ketelaere (17), Nikola Krstović (90), Daniel Maldini (70), Kamaldeen Sulemana (7), Honest Ahanor (69)

Spicca la presenza del giovane Honest Ahanor, che indosserà la maglia numero 69. Cresciuto nel settore giovanile, il talentuoso attaccante potrebbe trovare spazio a gara in corso. Tra le certezze in attacco ci sono De Ketelaere, autore di un ottimo avvio di stagione, e il nuovo centravanti Krstović, pronto a misurarsi con una difesa di livello internazionale.

In mezzo al campo, Jurić potrà contare sull’esperienza di de Roon e Pašalić, supportati dalla qualità e dalla freschezza di Musah, Samardžić e Zalewski. In difesa, invece, l’affidabilità di Djimsiti, Hien e Kossounou sarà fondamentale per arginare le avanzate del PSG.

L’Atalanta si presenta così a una delle sfide più attese della stagione, determinata a iniziare con il piede giusto la sua avventura europea. La gara con il Paris Saint-Germain rappresenta un test di grande prestigio e una vetrina importante per misurare le ambizioni dei nerazzurri.