Champions League, il Napoli si allena: le condizioni degli infortunati

Il Napoli continua la preparazione in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona: il report dell’allenamento

In attesa di conoscere il destino della sfida di Champions League contro il Barcellona (l’UEFA ne sta valutando il rinvio), il Napoli prosegue la propria preparazione al centro sportivo di Castel Volturno.

Ecco le condizioni degli infortunati: «Terapie e palestra per Maksimovic. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato sul campo 2. Palestra e lavoro personalizzato per Elmas e Milik. Meret e Llorente hanno svolto parte di allenamento con la squadra e parte in palestra. Domani giornata di riposo per gli azzurri».