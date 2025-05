Champions League, il doppio ex Cauet: «Sono legato ad entrambe le squadre, il cuore sarà diviso, ma...»

Le parole di Benoit Cauet, doppio ex di Inter e PSG, in vista della finale di Champions League di sabato sera tra le sue due ex squadre

Benoit Cauet, doppio ex di PSG e Inter, ha rilasciato una intervista a Goal.com in vista della finale di Champions League tra le due squadre. Di seguito le sue parole.

PSG-INTER: UNA FINALE SPECIALE – «Assolutamente sì. Mi fa molto piacere perché sono due grandi club che si affronteranno e sono anche due club a cui sono particolarmente legato. Ho trascorso molto tempo all’Inter, perché ci ho giocato per 17 anni in totale. A Parigi ho vissuto una stagione straordinaria, in cui abbiamo sfiorato la vittoria della Coppa delle Coppe. Mi sono divertito molto, ho avuto la possibilità di trasferirmi all’Inter.»

UN CUORE DIVISO – «Sì, sarà un piacere essere lì. Poter andare a questa finale e vedere queste due squadre, due belle squadre, che meritano di essere in finale di Champions League. Per la qualità del gioco che hanno dimostrato in campo, per le sfide che hanno dovuto affrontare contro le altre squadre, in cui hanno dimostrato di avere più qualità e voglia di arrivare in finale.»

L’INVITO PER LA FINALE – «Sì, ma non solo. Sono stato invitato dal PSG e dall’Inter. E anche da un’altra società che non posso nominare perché non posso fare pubblicità. Entrambe le squadre sono state molto gentili con me. Quando le squadre ricordano i giocatori che hanno indossato la loro maglia, credo faccia molto piacere. Prima non era così, ma ora i club prestano sempre più attenzione a queste cose. Ricordare i giocatori che hanno indossato con orgoglio i loro colori. Fanno parte della storia e non li dimentichiamo.»

L’ESPERIENZA ALL’INTER – «È sicuramente un orgoglio. Molti francesi sono passati dall’Inter. Hanno avuto, come tutti, alti e bassi. Ognuno ha cercato di scrivere il proprio nome nella storia del club. È chiaro che io sono rimasto più di quattro stagioni. E in quel club mi sono davvero ritrovato. Per me è stata come una famiglia. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni che mi hanno dato tantissimo. Questo mi ha permesso di affrontare i migliori club del mondo. Ho approfittato, mi è piaciuto stare lì. Ho lavorato tantissimo per arrivare lì. Ho cercato di guadagnarmi i ‘galloni’, come si dice, ho fatto il massimo per avere successo e sono stato ricompensato perché ho giocato tantissimo.»

LA LETTURA TATTICA DELLA FINALE – «Penso che sarà una finale molto aperta. Entrambe le squadre hanno grandi qualità tecniche, forza, potenza e giocatori in grado di fare la differenza a livello individuale. Il collettivo è molto forte in entrambe le squadre, che sono anche belle da vedere quando giocano. Le fasi di gioco e le sequenze sono molto importanti per lo sviluppo della partita. Penso che le squadre si neutralizzeranno a vicenda perché credo che su questo aspetto ci sarà un vero e proprio studio. E sappiamo bene che una partita di questo tipo va preparata minuziosamente.»

I DETTAGLI DECISIVI – «Sono sicuro che nelle ultime due settimane entrambi gli allenatori hanno analizzato tutto. Sono stati messi in evidenza tutti i movimenti per capire meglio l’avversario e come batterlo. Come in ogni partita di alto livello, saranno i dettagli a fare la differenza. Potrebbe essere un colpo e poi tutto finito. Potrebbe essere la fantasia di un giocatore capace di fare qualcosa di diverso. Una cosa è certa, è una partita in cui spero che venga messa in risalto l’identità delle due squadre e la personalità che hanno dimostrato durante tutta la stagione per arrivare fin qui. Abbiamo visto semifinali straordinarie che ci hanno regalato grandi emozioni. Abbiamo visto molti goal, abbiamo visto spettacolo, abbiamo visto suspense. Tutto questo l’abbiamo visto in questa Champions League. Speriamo di vederlo anche in finale.»

IL GIOCO DELL’INTER: DA HERRERA A INZAGHI – «È una lettura. Sappiamo che la storia dell’Inter è passata per Herrera e quindi sono stati ottenuti enormi successi, quindi questo fa parte, ha portato alla conquista di trofei perché c’era un grande allenatore. Erano molto competitivi grazie a un certo modo di giocare. Ma credo che oggi sia completamente diverso. Simone Inzaghi ha un gioco diverso. Non so quale sarà il calcio più adatto per questa finale. Ma penso che all’inizio della partita ci sarà molto rispetto tra le due squadre. Forse ci guarderemo un po’, cercheremo di capire esattamente come gioca l’altra. Ma poi spero che non sarà un calcio difensivo, sarà un calcio offensivo.»

LA CRESCITA DEL PSG – «L’anno scorso sono arrivati in semifinale. Quest’anno sono in finale. Quindi hanno fatto qualcosa in più. Credo che con i cambiamenti avvenuti l’anno scorso e i giocatori che se ne sono andati, forse tutti si aspettavano di non avere lo stesso successo. Ma io credo che sia proprio il lavoro di squadra a fare la differenza. Il club se ne è reso conto, il presidente se ne è reso conto. Ha dato le chiavi a un allenatore che ama il calcio. E vuole che i suoi giocatori giochino con una certa personalità.»

LUIS ENRIQUE E IL PSG – «Penso che Luis Enrique sia sicuramente uno dei migliori allenatori che il PSG abbia mai avuto. E penso che oggi il PSG meriti, per le partite che ha giocato e per le sue prestazioni, di essere in finale di Champions League. E merita anche di vincerla perché sono anni che ci sono, sono anni che soffrono, sono anni che hanno avuto alti e bassi, sono anni che hanno messo in evidenza le difficoltà, ma il club non ha mollato, il presidente non ha mollato. Ma sappiamo bene che alla fine, quando si arriva in finale, solo uno può vincere, quindi vedremo. Ma già il fatto di essere arrivati in finale è un successo.»

IL TIFO PATRIOTTICO – «Penso che ognuno abbia il diritto di fare ciò che vuole. Ma poi ognuno ama la propria squadra. Lo stesso vale anche in Italia. Non è solo una questione francese. Chi oggi tifa Juventus o Milan non è certo felice all’idea che l’Inter possa vincere la Champions League. Quindi molti tiferanno per il PSG in Francia, ma una parte non lo farà. Fa parte del calcio, fa parte del gioco, fa parte proprio dell’amare qualcosa e questo è lo sport, è vero, è vero.»