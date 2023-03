Champions League, le avversarie delle italiane

Ecco le avversarie di Napoli, Inter e Milan per i quarti di finale di Champions League. Tutti i dettagli sulle italiane

L’urna di Nyon ha sorteggiato le avversarie di Napoli, Inter e Milan per i quarti di finale di Uefa Champions League. Le tre squadre sono entrate nelle otto migliori d’Europa eliminando rispettivamente Eintracht Francoforte, Porto e Tottenham. Adesso dovranno prepararsi per raggiungere la semifinale della competizione europea per club più importante al mondo. Di seguito gli accoppiamenti ufficiali.

BENFICA-INTER

MILAN-NAPOLI