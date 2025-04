Champions League, i Linkin Park suoneranno prima della finale

Champions League, i Linkin Park suoneranno nel pre partita della finale di Monaco: tra vecchi brani e inediti dal nuovo album

I Linkin Park si esibiranno dal vivo il 31 maggio all’Allianz Arena in occasione della finale di Champions League 2025. La band tornerà sul palco per il Kick Off Show by Pepsi con una scaletta speciale che unisce i grandi successi del passato ai brani del nuovo album FROM ZERO, il primo disco di inediti dopo sette anni, il primo dopo la morte di Chester Bennington e con al suo posto Emily Armstrong.

Per celebrare l’evento, il gruppo ha realizzato un remix esclusivo che fonde il sound inconfondibile dei Linkin Park con l’inno e le atmosfere della Champions League. «È un’esperienza completamente nuova per noi. Non vediamo l’ora di portare la nostra energia allo stadio e a chi ci seguirà da casa», ha dichiarato la band, pronta a offrire uno spettacolo memorabile per tifosi e appassionati di musica.