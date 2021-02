Champions League, Lipsia-Liverpool a rischio? Arriva il divieto

Potrebbe saltare una gara di Champions League valida per gli ottavi di finale: Lipsia-Liverpool rischia per delle normative Covid

Tra poco meno di due settimane ripartirà la Champions League e tifosi di tutta Europa vogliono godersi la competizione più prestigiosa. Sembrano però esserci i primi intoppi causa Covid.

Come riportato da Sky Sport, infatti, la polizia tedesca non consentirà al Liverpool di entrare in Germania per l’andata degli ottavi di finale il 16 febbraio contro il Lipsia. Il club tedesco ha chiesto un’eccezione alla regola ma le autorità tedesche si sono dimostrate fino ad ora inflessibili. La gara al momento è a rischio.