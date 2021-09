Champions League, Kiev in zona gialla: Shakhtar Inter con capacità al 50%

La città di Kiev passa in zona gialla e il match di martedì tra Shakhtar e Inter verrà disputato con l’Olimpiyskiy ridotto al 50%

In seguito al passaggio della città di Kiev alla zona di quarantena “gialla”, il numero di biglietti in vendita per la partita di Champions League Shakhtar-Inter del prossimo 28 settembre sarà limitato al 50% della capacità dello stadio Olimpico.

A comunicarlo è il club ucraino attraverso un tweet sul proprio profilo Twitter.