Champions League, squadra della settimana: 4 giocatori dell’Atalanta presenti

La Uefa ha pubblicato la formazione tipo dopo le quattro partite degli ottavi d’andata di Champions League

La UEFA ha pubblicato sui suoi canali social la squadra della settimana dopo le prime 4 gare degli ottavi di Champions League. Complice la prestazione mostruosa di ieri sera ci sono ben 4 giocatori dell’Atalanta presenti: Hateboer, Freuler, Ilicic e Pasalic.

A completare l’undici c’è Gulasci in porta, Lodi, Felipe e Laimer in difesa. Saul e Cheryshev in mediana dietro alla coppia atalantina sopracitata. Unica punta? E chi se non Erling Haaland.