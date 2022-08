Insigne e Bernardeschi lanciano il Toronto: vittoria contro Charlotte

Vince ancora il Toronto degli italiani, decisivi contro il Charlotte Fc ancora Insigne e Bernardeschi

Bernardeschi per Insigne e Insigne per Bernardeschi. No non è una amichevole della Nazionale ma la vittoria con cui Toronto ha avuto la meglio di Charlotte.

Un 2-0 in trasferta che permette alla squadra canadese di avvicinarsi ancora alla zona playoff in MLS. Gol e assist per i due italiani sempre più trascinatori della squadra e idoli dei tifosi.