Che collegamento c’è tra l’industria del gioco d’azzardo e dello sport?

Il gioco d’azzardo è sempre un settore sotto i riflettori. È evidente come in special modo durante questi ultimi tempi, molti italiani si siano ritrovati costretti nelle proprie case a causa della pandemia ed abbiano cercato alternative per alimentare le proprie passioni che generalmente venivano condotte fuori casa.

Indubbiamente molti abituali giocatori si sono messi in moto per ricercare delle alternative atte a consentirgli di realizzare le proprie puntate abituali, ed è proprio per questo che il mondo di internet si è fatto notare. Al giorno d’oggi esistono svariati portali online dove è possibile divertirsi puntando sui match sportivi preferiti, ma non solo.

Esiste un legame ben noto: quando si parla di gioco online, si parla spesso anche di gioco d’azzardo inteso come casinò e gamma dei prodotti che esso propone, partendo dai giochi di carte più comuni come il poker, blackjack, baccarat, e finendo con la roulette o le centinaia slot machine di svariato genere.

Prendendo in considerazione proprio queste ultime, un primo collegamento con il mondo delle scommesse sportive può essere fatto: i migliori provider realizzano slot machine a tema sport e ciò non riguarda certamente solo il calcio ma anche altri sport popolari.

Gioco d’azzardo e sport a braccetto

Hai mai pensato al fatto che quando fai una scommessa su qualsiasi evento sportivo, stai effettivamente giocando d’azzardo? Questo si potrebbe considerare come il principale collegamento tra i due mondi, quello dei casinò e del gioco d’azzardo in generale e quello sportivo.

Se consideriamo anche solamente questa semplice azione, viene semplice comprendere il perché la metà dei 20 club della Premier League possiedono almeno uno sponsor di gioco sulla propria maglietta. Ebbene sì, su 24 club del campionato, ben 17 hanno uno sponsor per il gioco d’azzardo in bella mostra. Nonostante “l’orrore” di giocare negli stati vuoti, così come affermato da Ogbonna ad un’intervista di SkySport, la pubblicità supera ogni ostacolo ed è sempre presente.

Il collegamento è inevitabile

Mettere insieme sport e gioco d’azzardo a conti fatti non è poi così strano, né cosa nuova. Se si fa un balzo indietro fino all’antica Roma, si scoprirà come già a quei tempi si proponessero scommesse sulle corse di carri, combattimenti, gladiatori e molto altro.

E così avanti nel tempo fino al giorno d’oggi in cui il settore del gioco d’azzardo prospera più che mai. I giocatori che scommettono nei casinò divertendosi liberamente attraverso i provider autorizzati ADM trovano di frequente offerte speciali relative alle partite sportive. Gli utenti sono in grado di soddisfare così il proprio desiderio di scommessa, senza dimenticare che la possibilità di realizzare vincite in soldi veri rimane un fattore sempre valido e del tutto reale.