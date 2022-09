Chelsea, Aubameyang: «Il mio lavoro in Premier League non era finito»

Prime parole da nuovo calciatore del Chelsea per l’attaccante Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang, attraverso i canali ufficiali del Chelsea, ha espresso le sue prime parole da calciatore dei Blues.

LE PAROLE – «Sono davvero felice. È un onore essere parte di questa squadra e non vedo l’ora di iniziare. Il mio lavoro in Premier League non è ancora completato, per questo è così bello essere tornato. Sono emozionato».