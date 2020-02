Chelsea Bayern Monaco: che cosa rischiano i bavaresi

Il Bayern Monaco gioca con Kimmich e Thiago Alcantara come mediani. Grande qualità, ma anche fragilità difensiva

Il Bayern Monaco di Flick vuole fare un calcio di dominio, e per questo schiera tanti giocatori offensivi. Basti penare che la mediana dei bavaresi è composta da Kimmich e Thiago Alcantara. Se ciò rende altissima la qualità del palleggio, va però detto che il Bayern è fragile nelle transizioni difensive.

Senza veri interditori in mezzo, è relativamente semplice per gli avversari trovare spazi centrali. Oltretutto, il resto della squadra non sempre è tempestivo nel ripiegare. Un esempio nella slide sopra: Bayern Monaco lungo, con troppo spazio tra difesa a centrocampo, Kimmich e Thiago Alcantara in inferiorità numerica a presi alle spalle. Il Chelsea dovrà rendersi pericoloso in queste situazioni.