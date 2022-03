Chelsea, un americano sulle tracce dei Blues: i dettagli

Dopo la cessione della società di Abramovich, il Chelsea sarebbe finito nel mirino di un miliardario americano: Josh Harris

Il Chelsea dopo la cessione di Roman Abramovich, è finito nel mirino di un miliardario americano.

Secondo il Financial Times, Josh Harris starebbe pensando di presentare un’offerta per rilevare i Blues. 5,7 miliardi è il patrimonio di Harris come riportato da Forbes che lo piazzano tra i 188 uomini più ricchi del Mondo.