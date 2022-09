Chelsea, ecco Potter: «Sono entusiasta, non vedo l’ora di cominciare»

Graham Potter, tecnico del Chelsea, ha rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore del club londinese: le sue parole

Graham Potter ha rilasciato ai canali del Chelsea le sue prime parole da tecnico dei Blues.

LE PAROLE – «Sono incredibilmente orgoglioso ed entusiasta di rappresentare il Chelsea, questa fantastica squadra di calcio. Sono molto entusiasta di collaborare con il nuovo gruppo di proprietà del Chelsea e non vedo l’ora di incontrare e lavorare con l’entusiasmante gruppo di giocatori e di sviluppare una squadra e una cultura di cui i nostri fantastici tifosi possano essere orgogliosi. Vorrei anche esprimere i miei sinceri ringraziamenti al Brighton per avermi concesso questa opportunità e in particolare a Tony Bloom e a tutti i giocatori, allo staff e ai tifosi per il loro continuo supporto durante la mia permanenza al club».