Chelsea, Maresca con un piede in finale: contro il mentore Pellegrini o la sua ex squadra la Fiorentina? Ma l’obiettivo è un altro

Il Chelse ha già un piede in finale di Conference League e attende l’avversaria: il Betis del mentore Pellegrini o i viola, ma l’obiettivo di Maresca è…

La finale di Conference League è ormai a un passo per il Chelsea, forte del 4-1 dell’andata in casa del Djurgarden. Enzo Maresca, pur mantenendo alta la concentrazione per evitare cali come accaduto nei quarti contro il Legia, può iniziare a pensare a chi troverà il 28 maggio a Breslavia: magari il Betis dell’amico e mentore Pellegrini, o la Fiorentina, squadra in cui ha anche giocato. Per l’allenatore italiano, però, l’obiettivo vero non è solo il trofeo, ma costruire una mentalità vincente in un gruppo che finora ha vinto poco o nulla. Vincere questa coppa – l’unica che manca al palmarès del club – significherebbe sancire il ritorno del Chelsea tra le grandi.

La Conference infatti è, come riportato da la Gazzetta dello Sport, il punto di partenza di un percorso più ampio: riportare i Blues nell’élite d’Inghilterra e d’Europa. Per questo motivo, nonostante il vantaggio rassicurante e la trasferta decisiva a Newcastle in vista, Maresca schiererà una formazione forte anche nel ritorno, per non mandare segnali sbagliati alla squadra. Il tecnico insiste sulla necessità di lottare ogni giorno, anche in allenamento, come faceva alla Juve, per abituarsi a vincere. Superare il Djurgarden senza fischi, conquistare la finale e poi puntare alla coppa sarebbe un passo concreto verso la rinascita del Chelsea.