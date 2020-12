Oliver Giroud cerca più spazio al Chelsea in vista degli Europei. Il centravanti francese è seguito sempre dall’Inter di Conte sul mercato

Oliver Giroud sta sfruttando la massimo tutte le occasioni che gli concede Lampard al Chelsea. Il bomber francese è stato l’assoluto mattatore nell’ultima gara di Champions League contro il Siviglia, realizzando addirittura una quaterna.

Giroud chiede però più spazio anche in ottica Nazionale ed Europei: «Combatterò fino alla fine, però ho bisogno di giocare di più se voglio essere felice e pronto per il prossimo Europeo», ha sottolineato il centravanti come riporta il Sun.

L’ex Arsenal, oltre alla Juventus, è nel mirino soprattutto dell’Inter ed è richiesto dall’estimatore Antonio Conte sul mercato. Giroud aggiunge sul suo futuro: «Ho parlato con il Ct Deschamps, mi ha detto di prendere una decisione a gennaio se la situazione non cambierà. Io voglio restare al Chelsea e sono sicuro che avrò più spazio nel corso di questa stagione. Però nel calcio tutto cambia velocemente e quindi niente è scontato».