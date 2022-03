Chelsea, Governo inglese congela i beni di Abramovich: Blues in campo con licenza speciale

Il Governo UK ha congelato tutti i beni di Abramovich su suolo britannico. Il Chelsea giocherà con una licenza speciale

Il Governo del Regno Unito ha congelato tutti i beni di Roman Abramovich su suolo britannico a seguito dell’invasione della Russia in Ucraina. Tra questi c’è anche il Chelsea, nonostante il passo indietro, al momento solo formale, nella presidenza del club da parte dell’oligarca russo.

Ai Blues è stata concessa una licenza speciale da parte del Tesoro per proseguire nelle attività sportive e poter scendere in campo regolarmente. Questo nuovo provvedimento, però, vieta la vendita del club. In futuro, inoltre, come spiegato da Times, Abramovich non ricaverà nulla dalla cessione del Chelsea. All’oligarca, inoltre, sarà formalmente impedito di viaggiare nel Regno Unito e di condurre transazioni finanziarie con qualsiasi persona o azienda nel Paese.