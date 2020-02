Chelsea: Kante è incredibile nei ripiegamenti difensivi

Kante è forse il giocatore più importante del Chelsea. Nonostante la sua crescita offensiva, resta incredibile in fase di non possesso

Nell’ultimo anno e mezzo di Chelsea, Kante si è molto evoluto tatticamente. Il francese non è più solo un mediano con qualità unicamente difensive, ma anzi una mezzala cresciuta molto offensivamente: soprattutto negli smarcamenti e nelle ricezioni.

Resta un giocatore con capacità strepitose in fase di non possesso, soprattutto quando difende in campo aperto. La generosità delle sue corse lo ha reso simbolo del Leicester che nel 2016 vinse il titolo. Un esempio nella slide sopra: su una transizione delle Foxes, Kanté effettua una incredibile corsa all’indietro, che finisce con l’intercettare il passaggio di Perez. Il Chelsea evita così una situazione pericolosissima.