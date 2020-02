Chelsea, Kovacic: «Con Lampard sono migliorato»

Il centrocampista del Chelsea Kovacic ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco

Mateo Kovacic è intervenuto in conferenza stampa per analizzare l’impegno di Champions League contro il Bayern Monaco: «Lewandowski? Un grande giocatore, ma non c’è solo lui. Domani sarà solo un’altra grande partita».

«Il tecnico ci farà vedere dove sono forti e dove possiamo fargli male. Il loro campionato è meno duro del nostro, quindi magari saranno più riposati. Quanto mi ha migliorato Lampard? Sto giocando bene con lui, ma posso fare di più. Sto diventando un giocatore migliore ma semplicemente perché sto maturando», ha concluso il centrocampista del Chelsea.