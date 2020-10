Chelsea, Lampard: «Sono molto soddisfatto della squadra»

Frank Lampard ha parlato dopo la partita di Champions League Krasnodar-Chelsea

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta 4-0 in Champions League in casa del Krasnodar.

«Ziyech oggi era in forma: volevo sfruttare le sue qualità e così è stato. Si è allenato molto bene e sentiva di meritare una chance da titolare. Siamo nel mezzo di un bel ciclo di partite, sono molto soddisfatto. Abramovich era qui, ci rende sempre felici, sento sempre il suo sostegno. Non sono riuscito a vederlo, ma un paio di membri del mio staff gli hanno parlato. Siamo contenti di aver fatto una buona prestazione nel suo paese d’origine. Speriamo di averlo reso felice».