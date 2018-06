Sarri sarà il nuovo allenatore del Chelsea: 5 milioni al Napoli

Dopo l’addio non senza rancori al Napoli, Maurizio Sarri riparte dalla Premier League: il tecnico toscano ripartirà dal Chelsea, ecco i dettagli

Ormai non ci sono più dubbi secondo Premium Sport: Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore del Chelsea. Dopo l’addio al Napoli, con il presidente Aurelio de Laurentiis che ha deciso di puntare su Carlo Ancelotti, il tecnico toscano sostituirà Antonio Conte allo Stamford Bridge: la trattativa è entrata nel vivo e mancano solo gli ultimi dettagli per la fumata bianca.

Gli avvocati partenopei e quelli del tecnico sono al lavoro per risolvere la questione clausola, con il Chelsea che è pronto a versare 5 milioni di euro nelle casse azzurre: tre milioni di euro in meno rispetto agli 8 milioni previsti entro il 30 maggio 2018. E c’è di più: il club londinese non andrà a trattare Elseid Hysaj e Raul Albiol, pallini dell’ex mister dell’Empoli…