Chelsea nella storia della Champions League: il primato dei Blues

Chelsea nella storia. Il club londinese è il primo nella storia del calcio ad avere sia la squadra maschile che quella femminile in finale di Champions League nella stessa stagione. Ieri sera Werner e Mount hanno permesso alla squadra di Thomas Tuchel di battere per 2-0 il Real Madrid nella semifinale di ritorno del torneo maschile e staccare il pass per la finale del 29 maggio a Istanbul, dove troveranno il Manchester City.

La squadra femminile – invece – si è qualificata per la finale della UEFA Women’s Champions League 2020-2021 battendo ai sedicesimi il Benfica, ai quarti il Wolfsburg e in semifinale il Bayern Monaco: nell’ultimo atto della competizione le ragazze di Emma Hayes se la vedranno con il Barcellona a Goterborg il prossimo 16 maggio.

🏆 🏆 Did you know? Chelsea are the first club to reach the #UCLfinal and the #UWCLfinal in the same season!@ChelseaFC | @ChelseaFCW | @ChampionsLeague | @UWCL pic.twitter.com/9eYZOa2g1u

— UEFA (@UEFA) May 6, 2021