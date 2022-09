Chelsea, Potter: «Ci serve un po’ di tempo per organizzarci al meglio»

Il neo allenatore del Chelsea Potter ha parlato dopo il pareggio in Champions League contro il Salisburgo

Graham Potter, neo allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in Champions League contro il Salisburgo.

PRESTAZIONE – «Credo che la squadra abbia prodotto qualche situazione interessante, ma ci serve un po’ di tempo per organizzarci al meglio. Non voglio certamente che Sterling arretri troppo sino a difendere nella nostra area di rigore, ma capisco che non è facile assimilare un cambio di allenatore e tutto ciò che ne deriva, ma la risposta della squadra è stata comunque positiva. Dal punto di vista dello sforzo, era al 100%. Alla fine serve un secondo gol. Ma non è arrivato e questo pesa un po’ nel giudizio finale che rimane dunque abbastanza deludente. Saremo migliori di così».