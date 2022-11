Chelsea, Potter: «Sto imparando a conoscere la squadra sempre di più»

Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha parlato in merito al suo impatto nei blues prima della sfida con l’Arsenal

PAROLE – «I numeri dicono 7 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. E tante partite in davvero poco tempo. Sono soddisfatto delle risposte avute dalla squadra e sto imparando a conoscerla sempre di più. Per quel che riguarda le prestazioni, possiamo fare di più ma quando ti rendi conto del calendario congestionato e di tutti gli infortuni avuti direi che abbiamo fatto bene. C’è ovviamente spazio per migliorare».