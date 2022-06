Chelsea, Buck non sarà più Presidente dopo 19 anni

Bruce Buck lascia la carica di Presidente del Chelsea dopo 19 anni: era arrivato con Abramovic. Il comunicato del club

Bruce Buck lascia la carica di Presidente del Chelsea dopo 19 anni: era arrivato con Abramovic. Il comunicato del club:

«Il Chelsea comunica che oggi Bruce Buck, Presidente dal 2003, si dimetterà dal suo ruolo a partire dal 30 giugno. Continuerà a supportare il Club come Senior Advisor. Durante la presidenza di Buck, il Chelsea ha consolidato la sua posizione come una delle squadre di calcio d’élite del mondo e un marchio riconosciuto a livello mondiale seguito da milioni di persone. In questo periodo, la squadra maschile ha vinto 18 trofei principali (più di qualsiasi altro club inglese) mentre il Chelsea FC Women ha vinto 12 trofei principali. Il Club ha anche aumentato in modo significativo i suoi ricavi commerciali, ha stabilito strutture di allenamento di livello mondiale a Cobham e ha sviluppato una delle migliori accademie giovanili del calcio. Nel 2010, Buck, in qualità di amministratore e presidente, ha contribuito a fondare la Chelsea FC Foundation, che sostiene un’ampia gamma di iniziative tra cui l’aumento dell’accesso all’atletica giovanile, l’organizzazione di programmi educativi e occupazionali e la conduzione di campagne contro la discriminazione».