Chelsea Psg 0-3: notte fonda per i Blues anche a Stamford Bridge. Dominio netto (e quarti) dei francesi nel segno di Kvara, Barcola e Mayulu

Chelsea Psg 0-3: come è andata la sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League. La cronaca competa

Non c’è stata letteralmente storia sul prato di Stamford Bridge. Il Paris Saint-Germain, sapientemente guidato da Luis Enrique, ha impartito una severa lezione di calcio al Chelsea di Liam Rosenior. Sotto la direzione di Slavko Vincic, i parigini hanno dominato le operazioni dal primo all’ultimo minuto, blindando in scioltezza il passaggio del turno.

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Un primo tempo a senso unico

La gara si è messa subito in discesa per la formazione ospite. Al 6′ minuto, un rilancio perfetto di Matvey Safonov si è trasformato in un assist millimetrico per Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore ha controllato la sfera e l’ha piazzata con freddezza all’angolino basso di destra, siglando l’immediato 0-1.

Il raddoppio non si è fatto attendere ed è arrivato appena otto minuti più tardi (14′). Questa volta è stato Bradley Barcola a pescare il jolly: imbeccato da Achraf Hakimi, Barcola ha fatto partire un tiro chirurgico dal limite dell’area che si è infilato dritto nel sette. I Blues hanno tentato una timida reazione affidandosi agli spunti di Cole Palmer e Joao Pedro, ma Safonov ha eretto un muro insuperabile a difesa della propria porta.

Il tris nella ripresa e la gestione finale

Nella ripresa, il copione del match non ha subìto variazioni. Al 62′, il subentrato Senny Mayulu ha raccolto un pallone vagante al limite dell’area e ha fatto partire una splendida conclusione a giro per il definitivo 0-3.

L’unica nota stonata della trionfale serata parigina è stata l’uscita anticipata per infortunio dello stesso Barcola, costretto ad abbandonare il rettangolo verde al 59′ a causa di una forte botta. Nel finale, gli ingressi di forze fresche come Alejandro Garnacho e Liam Delap tra le file inglesi hanno portato solo a un paio di conclusioni pericolose, sventate ancora una volta dai tempestivi interventi in tuffo di Safonov. Al triplice fischio, è festa totale per il PSG.

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