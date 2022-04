Chelsea Real, incubo Mendy: «Vittima della maledizione Benzema»

Il portiere del Chelsea Mendy è stato protagonista in negativo nella sfida di Champions League contro il Real Madrid

Il portiere del Chelsea Mendy è stato tra i protagonisti in negativo del match perso dai Blues 3-1 in casa contro il Real Madrid in Champions League. Un pasticcio quello dell’estremo difensore in occasione della terza rete di Benzema, che gli vale il 4,5 in pagella da La Gazzetta dello Sport.

IL GIUDIZIO – «Lui dopo Karius, Ulreich e Donnarumma: vittime della maledizione di Karim».