Chelsea, Tuchel: «Jorginho? Spremuto troppo dopo gli Europei, ma lui...»

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza delle condizioni di Jorginho.

LE PAROLE – «Si è sacrificato tanto per la squadra e penso che lo si possa vedere ultimamente. Dopo la vittoria agli Europei ha sentito la pressione, aveva tante aspettative su di sè. Si è assunto le sue responsabilità e lo fa sempre e per questo lo rispetto. Credo che lo abbiamo spremuto e ora non è al massimo della condizione».