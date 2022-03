Chelsea, Tuchel: «Ragioniamo giorno dopo giorno. Champions? Arriveremo a Lille, non so come». Le parole del tecnico

Il Chelsea di Thomas Tuchel continua a vincere in Premier League nonostante il periodo complicato. Ecco le parole del tecnico dei Blues a fine partita sul momento societario complicato dovuto al congelamento di tutti i beni del proprio presidente, Roman Abramovich.

LA SETTIMANA VISSUTA – «Non è stata facile, ora l’attenzione è concentrata sulla prima squadra, sui nostri giocatori, su me e sulla prima squadra del Chelsea. Ma il Chelsea di questo. È un club enorme, con una grande tradizione e ci sono centinaia di persone preoccupate per questa situazione tra giocatori e staff, me compreso. Per loro, soprattutto per quelli che lavorano con noi ogni giorno per aiutarci, dobbiamo mostrare un po’ di speranza e spero che questa vittoria sia servita a questo»

COME FARETE PER ARRIVARE A LILLE – «Credo che potremo andare in aereo e tornare in aereo. In caso contrario, andremo in treno. In caso contrario, andremo in autobus. Altrimenti, guiderò io un pullman. Non lo dico tanto per dire, lo farò se sarà necessario. Se mi avessi chiesto venti anni fa cosa avrei fatto per partecipare ad una partita di Champions, avrei detto “qualsiasi cosa”. Io ci sarò e noi ci saremo. Ovviamente, dal punto di vista organizzativo, ci sono alcune cose da sistemare. Questo è quello che intendo, abbiamo ragazzi brillanti che organizzano il viaggio e abbiamo , in ogni ambito, persone impegnate solo sul bene del Chelsea» .