Chelsea, i tifosi fanno cori per Abramovich: Tuchel li rimprovera

Thomas Tuchel ha rimproverato i suoi tifosi dopo che gli stessi avevano intonato cori a favore di Roman Abramovich

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha rimproverato i suoi tifosi durantre il minuto di silenzio della partita di oggi.

La motivazione è perché gli stessi tifosi dei Blues stavano intonando un coro per Abramovich e in conferenza ha spiegato: «Non era il momento di farlo, non è il momento di mandare altri messaggi». Lo riporta l’ANSA.