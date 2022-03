Il Chelsea vince soffrendo contro il Luton Town in Fa Cup grazie ad un gol di Lukaku che fa felice Tuchel e i Blues

Lukaku fa volare il Chelsea contro il Luton Town. Una vittoria sofferta, di misura e in rimonta per la squadra di Tuchel in Fa Cup.

Sotto 2-1 all’intervallo, nella ripresa i Blues sono riusciti a ribaltarla e a segnare il gol decisivo ci ha pensato proprio l’attaccante ex Inter.