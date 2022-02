Chelsea-Liverpool: Tuchel esclude ancora Lukaku dai titolari

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A breve in campo per la finale di EFL la partita tra Chelsea e Liverpool: Tuchel lascia in panchina ancora una volta Lukaku

Tra poco in campo la sfida fra Chelsea e Liverpool, gara valida per la finale di Coppa di Lega. Tuchel sceglie ancora una volta Havertz come centravanti, escludendo ancora Lukaku.

Continua il momento poco positivo per l’attaccante belga. Dopo l’esclusione in Champions League contro il Lille ora anche quella di EFL.