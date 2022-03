Il nuovo fenomeno social nel mondo del calcio è Luva de Pedreiro: ecco chi è e le curiosità più divertenti su Iran Ferreira

Ha vent’anni ed è nato in una piccola città di campagna del Brasile: chi è e come nasce il fenomeno Luva de Pedreiro? Proviamo a scoprirlo insieme con le cinque curiosità più interessanti per descrivere il nuovo principe social del calcio.

Iran Ferreira è la star del momento, con un numero di follower che cresce esponenzialmente di ora in ora e, tra Tik Tok, Instagram, Twitter e Youtube, sfiora ormai i 20 milioni. Numerosi i calciatori professionisti che lo seguono e che interagiscono con i suoi video, così come i club che lo hanno ripostato, Barcellona in primis.