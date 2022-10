Quali Nazionali hanno vinto più Mondiali? Chi ha vinto ogni edizione? Ecco l’Albo d’Oro della Coppa del Mondo dal 1930 al 2018

Domenica 20 novembre, con la partita inaugurale Qatar-Ecuador, comincerà la 22ª edizione dei Campioni Mondiali di calcio, la prima a disputarsi nell’autunno dell’emisfero boreale. L’Albo d’Oro della Coppa del Mondo vede al comando la Nazionale brasiliana con cinque vittorie (3 Coppe Rimet e 2 Coppe del Mondo FIFA), seguita da Italia e Germania con quattro successi, Argentina, Uruguay e Francia con due, e infine Inghilterra e Spagna con una sola affermazione ciascuna nelle edizioni passate.

Il cammino di trionfi della Nazionale brasiliana inizia nel 1958 nella sesta edizione della Coppa del Mondo giocata in Svezia. Grande protagonista è il giovane numero 10 della selezione sudamericana Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, che a soli 17 anni si consacra come il più giovane marcatore in un Mondiale e più giovane campione del Mondo della storia, a 17 anni.

Il 1962 vede la Seleçao imporsi per la seconda volta come campione e agguantare in testa all’Albo d’Oro l’Italia. Quello cileno fu il primo ed unico mondiale ad usare il quoziente-reti in caso di parità. Il Brasile privo di Pelé, infortunato, trascinato dal suo sostituto Amarildo e da Mané Garrincha, vinse la settima edizione della Coppa del Mondo imponendosi con una vittoria netta per 3-1 in finale contro la Cecoslovacchia, mostrando tutta la potenza d’attacco della formazione.

Il Campionato mondiale di Calcio del 1970 vede per la terza volta la Selezione verdeoro vincitrice dell’ambita manifestazione. Il torneo si infiammò soprattutto nelle semifinali con i due scontri Italia-Germania Ovest (ribattezzata la Partita del secolo per l’epica battaglia, terminata 4-3) e Brasile -Uruguay che vide i carioca imporsi 3-1 dopo essere passati in svantaggio.

La finale di quell’edizione, giocata tra Brasile ed Italia, portò alla vittoria la selezione sudamericana con il risultato netto di 4-1. Al ritorno a Fiumicino la nazionale italiana venne accolta con un’ovazione da parte dei tifosi, mentre a Ferruccio Valcareggi e il suo accompagnatore Walter Mandelli vennero riservati insulti e lancio di pomodori.

Per rivedere la formazione brasiliana sul tetto del Mondo bisogna aspettare il Campionato mondiale di calcio del 1994. Il Brasile vinse il suo quarto titolo e fu la prima Nazionale a raggiungere questo storico traguardo. Per la prima volta nella storia il torneo venne assegnato con i calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e supplementari a Pasadena si erano conclusi con il risultato di 0-0. Alla fine il Brasile sconfisse la Nazionale italiana per 3-2 ai rigori.

L’ultima consacrazione dei verdeoro è datata 2002, nell’edizione del Mondiale che viene giocato in Corea del Sud e Giappone. È stato la prima con 23 giocatori convocati per squadra invece dei 22 precedentemente concessi, nonché l’ultima in cui è stata adottata la regola del Golden goal, come anche l’ultima in cui è stata concessa la qualificazione automatica alla Nazionale campione del mondo in carica (la Francia, vincitrice nel 1998).

L’attesa finalissima di Yokohama mette di fronte le due squadre con il maggior numero di incontri disputati in una fase finale del Mondiale. Sono ben sette i titoli mondiali in bacheca (quattro per il Brasile e tre per la Germania). Si tratta della prima partita tra Brasile e Germania in un Campionato del mondo. La Nazionale brasiliana, grazie ad una doppietta di Ronaldo Il Fenomeno tra il 67′ ed il 79′ del secondo tempo si impose contro la formazione europea. Ronaldo vinse anche la classifica cannonieri con 8 reti, superando il primato del polacco Grzegorz Lato che nel 1974 ne aveva segnate 7. Il Brasile vinse tutte le sette partite disputate, diventando così la quarta squadra ad aver realizzato una striscia ininterrotta di vittorie in un mondiale.

Per la nazionale Italiana le vittorie della Coppa del Mondo sono 4: le due consecutive della Nazionale di Pozzo nel 1934 e il 1938, quella in Spagna nel 1982 dei ragazzi di Bearzot e l’ultima nella storica finale di Berlino nel 2006 con Marcello Lippi in panchina.

Classifica Mondiali vinti

Brasile (5): 1958, 1962, 1970, 1994, 2002

Italia (4): 1934, 1938, 1982, 2006

Germania (4): 1954, 1974, 1990, 2014

Argentina (2): 1978, 1986

Uruguay (2): 1930, 1950

Francia (2): 1998, 2018

Inghilterra (1): 1966

Spagna (1): 2010

Albo d’Oro della Coppa del Mondo dal 1930