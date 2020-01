Chicharito ritratta: «Ritiro? Magari gioco altri 10 anni» VIDEO

Chicharito, le parole del messicano in merito al suo presunto ritiro durante la conferenza stampa di presentazione con i LA Galaxy

Ieri il Chicharito Hernandez si è presentato in conferenza stampa con i LA Galaxy parlando anche di quanto si è detto del suo ritiro.

«In Messico amiamo e siamo ossessionati con le notizie drammatiche e tendiamo ad amplificare tutto. Appena hanno sentito la parola ritiro sono usciti subito titoli del tipo “Domani si ritira”. Non hanno ascoltato le mie parole. Ho parlato di inizio del mio ritiro ma potrebbe durare dieci anni. Non puoi sapere come andranno le cose. Quando feci il mio debutto era l’inizio della mia carriera, è impossibile sapere cosa succederà, magari resterò qui per due stagioni e non farò altro. Sto cercando di dire che forse ho usato una parola un po’ troppo forte per loro. Magari mi ritirerò a 40 anni».