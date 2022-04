Chiellini: «Non avremmo meritato lo Scudetto. A Wembley saluto la Nazionale». Le parole del capitano della Juventus

Ai microfoni di Dazn, Giorgio Chiellini ha parlato dopo Sassuolo Juve.

COME STA – «Alla grande, in forma strepitosa».

TONI – «Era troppo forte, era scomodo. Con quelle braccia, smanacciava sempre. Tirava sempre male e faceva gol».

RAMMARICO PER LO SCUDETTO – «Siamo nella posizione che meritiamo. È stato un percorso di crescita iniziato con un handicap che siamo portati dietro. Non ci deve soddisfare questa posizione perché dobbiamo sempre ambire al massimo, ma ripartiremo il prossimo anno per vincere. Quest’anno lo Scudetto non lo avremmo meritato».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM