Chiellini: «Fortunato di aver fatto parte della Juve»

Giorgio Chiellini ha parlato in zona mista dopo Juve Lazio. Le dichiarazioni del capitano bianconero al termine della sfida

Al termine della sfida tra Juve e Lazio, Giorgio Chiellini ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista. Di seguito le sue parole raccolte da JuventusNews24.

SERATA – «È stato bello, emozionante, ma davvero vissuto con gioia. Tutte le persone che mi dicevano che gli dispiace gli dicevo che devono essere contente, perché poi è il sentimento che provavo io e che porterò per tutta la mia vita. Mi ha fatto piacere condividerlo con la mia famiglia e con tante persone care che mi sono state vicine in questi anni e che lo saranno in futuro. Non posso che dire grazie a tutti i tifosi e alla Juventus in generale che mi ha regalato una serata che davvero mi porterò sempre con me».

